Portero Iker Casillas es hospitalizado tras sufrir infarto

El arquero español Iker Casillas sufrió un infarto, pero se encuentra fuera de peligro informó su club en Portugal.

Según el club Porto, Casillas se sintió mal durante un entrenamiento el miércoles. El arquero de 37 años, permanece ingresado en un hospital, pero “el problema del corazón resuelto”.

Porto añadió que el portero “está bien” y en condición “estable”.

El Real Madrid, equipo con el que se consagró Casillas a nivel de clubes, se solidarizó con este difícil momento.

El Porto se pronunció sobre la situación confirmando que el jugador está estable,

"La sesión fue rápidamente interrumpida para asistir al guardameta del Porto, que se encuentra en estos momentos en el Hospital CUF Porto", señala la nota emitida por el club luso.

"Casillas está bien, estable y su problema cardíaco ha sido resuelto", concluye el comunicado del Porto.

El equipo del norte de Portugal envió también un mensaje de ánimo a su portero por medio de las redes sociales, donde ha publicado una foto de Casillas saliendo al campo entre aclamaciones de los aficionados con la leyenda "Siempre juntos! Fuerza Iker!".

Según la prensa portuguesa, Casillas fue operado para ponerle un catéter y esta intervención pone fin a su temporada, en un momento en que el Porto es segundo de la liga portuguesa por detrás del Benfica y también debe disputar la Copa de Portugal el 25 de mayo contra el Sporting.

El excapitán de la selección española, con la que fue campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2008 y 2012, había renovado recientemente su contrato con el Oporto hasta 2020, con un año más opcional, cuando está a punto de cumplir 38 años el 20 de mayo.

REACCIONES DE APOYO

Mucha fuerza amigo @ikercasillas 💪! Que recuperes pronto! 🙏

Stay strong my friend @ikercasillas 💪! Get well soon! 🙏

Muita força amigo @ikercasillas 💪! Recupera rápido! 🙏#ikercasillaspic.twitter.com/2RgPhKGqUy