Portugal avanza a la Euro 2020 y Cristiano llegó a los 99 goles

Portugal, vigente campeón, se clasificó este domingo para la Eurocopa 2020 de fútbol tras haberse impuesto por 2-0 a Luxemburgo gracias a un gol de Cristiano Ronaldo, que anotó su 99º gol con la Seleçao minutos antes del pitazo final.

Obligado a ganar para clasificarse, Portugal logró el primer objetivo con un CR7 que eleva su número total de goles con Portugal a 99 en 164 partidos, lo que le permite acercarse un poco más al récord mundial que ostenta el iraní Ali Daei (109).

Hubo que esperar al minuto 39 para que los lusos abriesen el marcador merced a un gol del centrocampista Bruno Fernandes, con un remate raso con la diestra.

