Porzingis se rompe ligamento en rodilla izquierda y dice adiós a la temporada

Los Knicks de Nueva York informaron que su astro Kristaps Porzingis sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Porzingis se lastimó en el segundo cuarto de la derrota de Nueva York ante los Bucks de Milwaukee la noche del martes.

Porzingis dunks over the Greek Freak and is instantly punished by the Greek Gods. (Hope he is okay) pic.twitter.com/xe5i4hXxGp