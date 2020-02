Pospusieron sentencia por publicar fotografías de Max Mosley

PARÍS, Francia.(EFE).- La justicia francesa decidió este martes posponer hasta el próximo ocho de noviembre la sentencia sobre el periódico News of the World, al que procesa por haber publicado fotografías de una orgía sadomasoquista con prostitutas y el expatrón de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Max Mosley. La decisión del Tribunal de Nanterre, a las afueras de País, obedece a razones técnicas.



El escándalo se remonta a marzo de 2008, cuando el citado tabloide publicó fotografías y el extracto de un vídeo del entonces máximo responsable de la FIA en una orgía sadomasoquista con cinco prostitutas vestidas con trajes a rayas de prisioneras.



Mosley, de 71 años e hijo del líder de los fascistas británicos en los años treinta del pasado siglo, Oswald Mosley, siempre ha negado que los disfraces tuvieran una temática nazi, tal y como señalaba News of the World, que eligió el título: "Jefe de la Fórmula 1, en orgía enferma de tipo nazi con cinco prostitutas".



El expatrón de la FIA, puesto en el que se mantuvo hasta noviembre de 2009, intentó impedir que el vídeo se difundiera en Francia.



El juez encargado de la demanda se declaró incompetente, dado que el sitio en internet lo edita una sociedad de derecho británico, está ubicado en el Reino Unido y redactado en inglés, y consideró que les correspondía pronunciarse a los tribunales británicos.



En cambio, el magistrado ordenó a la sociedad editora del tabloide que retire los ejemplares en versión impresa difundidos en Francia que los pasados 30 de marzo y 6 de abril publicaron fotos del vídeo.



Meses después, Mosley obtenía la satisfacción de una condena contra News Group, editor de "News of the World", de 60 mil libras esterlinas (unos 105 mil 660 dólares).



No obstante, y pese a tratarse de una sentencia récord en ese tipo de asuntos, Mosley recurrió la sentencia ante el Tribunal de Estrasburgo.



El pasado mes de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el Reino Unido no violó los derechos fundamentales Mosley al publicarse las célebres fotografías de la orgía ya que los magistrados entendieron que las 60 mil libras esterlinas fijadas como indemnización eran suficientes para la "invasión flagrante e injustificada" de la vida privada de Mosley.



Aunque Mosley no fue informado previamente a la publicación, el Tribunal de Estrasburgo señaló que un periódico "puede optar por no notificar" la información "basándose en el interés público de la información publicada".