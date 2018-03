Del Potro pasa a semifinales; Kasatkina y Osaka sorprenden

Juan Martín del Potro volvió a remontar, esta vez para doblegar a Philipp Kohlschreiber el viernes, y ancló en las semifinales del torneo de Indian Wells, una instancia a la que no avanzaba aquí desde hace cinco años.

En el cuadro femenino, dos veinteañeras, Daria Kasatkina y Naomi Osaka dan la sorpresa al eliminar a Venus Williams y Simona Halep, respectivamente, por un boleto en la final.

El argentino se impuso al alemán por 3-6, 6-3, 6-4 y chocará en la ronda de los cuatro mejores ante el canadiense Milos Raonic, quien eliminó al local Sam Querrey (18 preclasificado), por 7-5, 2-6, 6-3.

Del Potro también tuvo que venir de atrás en su partido previo para eliminar a su compatriota Leonardo Mayer.

SORPRESA

En el cuadro femenino, dos jóvenes veinteañeras dieron la sorpresa al clasificar a la final tras dejar en el camino a dos veteranas del circuito. Daria Kasatkina derrotó a Venus Williams 4-6, 6-4, 7-5 tras casi tres horas de juego y Naomi Osaka hizo lo propio con la número uno del mundo, la rumana Simona Halep, por 6-3, 6-0 en apenas 64 minutos.

"Estamos llegando", dijo Kasatkina sonriendo. “Y muy pronto”. Kasatkina estaba a dos puntos de la derrota, 4-5 y 0-30 por detrás en el tercer set, cuando Williams cometió cuatro errores consecutivos que permitieron a la rusa, de 20 años, igualar la pizarra 5-5.

.@DKasatkina dazzles to reach her first Premier Mandatory final at @BNPPARIBASOPEN!

She outlasts Williams, 4-6, 6-4, 7-5! #BNPPO18pic.twitter.com/9b7FRWbLxT