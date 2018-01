Los Potros del Este ganan y avanzan en el torneo juvenil

Los Potros de Panamá Este vencieron los Vaqueros del Oeste 6 carreras a 4 y se clasificaron a la ronda de los mejores ocho equipos del Campeonato nacional de Béisbol Juvenil, que este año se dedica a Narcilo Cunday Marquínez.

El encuentro se disputó en el estadio Horacio Mena de Chame. El derecho Rafael García, abridor del partido se anotó el triunfo, al tirar 5 episodios completos, en los que se enfrentó a 18 bateadores, le pegaron 4 imparables, ponchó a 4 y boleo a 2. Perdió el encuentro el zurdo Arath Ocalagan.

En otros partidos, Veraguas dominó a Coclé, 11 carreras por 10, en partido que se jugó en el estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce. Perdiendo el juego en la novena entrada por dos carreras, la ofensiva de Veraguas logró remontar el marcador para irse arriba, en un emocionante encuentro.

Panamá Metro dominó a Colón

Manuel Meilán conectó un imparable en la parte baja de la octava entrada, para traer dos carreras a la registradora y voltear el marcador, para llevar a sumar a Metro un triunfo sobre Colón, 15 carreras por 11, en desafío disputado en el Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital.

Alex Gálvez tiró una joya de lanzamientos en su labor de relevo, para apuntarse la victoria, lanzando 5 entradas completas, en donde se enfrentó a 17 bateadores, que le pegaron 2 indiscutibles, ponchó a 4, boleó a 2. El partido lo pierde Fernando Gibson.

Expandir Imagen

Chiriquí derrotó a Darién

El equipo de Chiriquí derrotó a la novena de Darién, por pizarra de 14 carreras por 9, en un vibrante partido que se jugó en el Estadio de Metetí.

Julio Avendaño, de 3-1, un cuadrangular conectado, una carreras anotada, 4 empujadas; Iván Rodríguez, de 3-2, un doble, 4 remolcadas; Reginald Preciado, de 5-2, 2 impulsadas, fueron los mejores en la ofensiva de 13 imparables de los Chiricanos. Destacaron con el bate por Darién, Kevin Brassfield, de 6-2, una anotada, 2 impulsadas; Diego Barrios, de 3-1, 3 empujadas; Erasmo Caballero, de 4-2, una anotada, una remolcada, según comunicado de la Fedebeis.

Los Santos superó a Bocas del Toro

Con un gran trabajo de Víctor Garrido en el montículo, combinado con una ofensiva oportuna de Lilio Villarreal, señaló el camino para que Los Santos superará a Bocas del Toro, 9 carreras por 6, en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé, de la ciudad de Las Tablas. Garrido, trabajó 4 entradas 2 tercios, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 18 bateadores, que le conectaron 4 imparables, ponchó a 5, concedió un boleto. El partido lo pierde Wilburn Martínez.

Partidos para este viernes 26 de enero

Los partidos para este viernes 26 de enero serán a las 8:00 p.m. entre: Panamá Oeste vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Chiriquí vs Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson; Los Santos vs Darién, en el Estadio de Metetí; Occidente vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos; Bocas del Toro vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera; Herrera vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula, estos partidos se inician a las 7:00 p.m.