Quiñónez es la esperanza latinoamericana en los 200 metros

El ecuatoriano Álex Quiñónez, la gran esperanza latinoamericana en los 200 metros del Mundial de Doha, superó este domingo las series de esa distancia con el segundo mejor crono, mejorando incluso el tiempo del favorito estadounidense Noah Lyles, y estará este lunes en las semifinales de la media vuelta de pista.

"Esta es una prueba que está muy abierta. Espero poder conseguir mi objetivo. Estoy muy motivado. He entrenado con mucha concentración", explicó Quiñónez tras su gran arranque en Doha.

"Estoy acostumbrado al calor. Aquí hay bastante contraste entre la zona de fuera, la del calentamiento, y la temperatura que hay aquí (en el interior del estadio refrigerado)", señaló.

Quiñónez (30 años) llegó a la capital catarí como el sexto mejor del año 2019, con un crono de 19.87.

Este domingo, el integrante de la selección de atletismo del FC Barcelona finalizó primero en la tercera de las siete series, con un tiempo de 20.08, justo por delante del campeón mundial de 100 metros de 2011 y quinto el sábado en esa distancia en Doha-2019, el jamaicano Yohann Blake (20.23), que también pasó a semifinales.

Únicamente un hombre, el británico Adam Gemili (20.06) tuvo un mejor tiempo que Quiñónez en estas series.

