Quintana asalta el podio en la Vuelta a España, Roglic retiene el liderato

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) retuvo este miércoles el liderato de la Vuelta a España, tras una larga etapa 17, que ganó el belga Philippe Gilbert (Deceunink-Quick Step), una jornada que permitió al colombiano Nairo Quintana (Movistar) volar hasta el segundo puesto de la general.

Gilbert ganó al esprint su segunda etapa en esta ronda española, por delante del irlandés Sam Bennett (Bora) y de su compañero de equipo Rémi Cavagna, dando paso a un grupo con Quintana.

El colombiano y los ocupantes del podio del día formaron parte de una numerosa fuga, que sorprendió al pelotón en el kilómetro 4 de la carrera aprovechando el fuerte viento que acompañó la etapa.

Con viento de cola, la fuga, impulsada por el Movistar de Quintana y el Sunweb de Wilco Kelderman, avanzó a buen ritmo distanciando al pelotón y a Roglic.

La presencia del colombiano en la fuga obligó a trabajar en el gran grupo a los hombres del Jumbo-Visma del líder, que recibieron después el apoyo del Astana de Miguel Ángel 'Supermán' López o del UAE del esloveno Tadej Pogacar, que luchan por el podio.

"La idea era debilitar el equipo del líder", dijo Quintana tras la etapa.

"La estrategia estaba bien. Tan pronto no estaba planeado porque teníamos otra estrategia, pero hemos aprovechado, nos hemos sabido mover y hemos sacado provecho cuando menos esperábamos", añadió.

Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta19 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @PhilippeGilbert gracias a @CarrefourES 🇬🇧 Live the last km. of Philippe Gilbert's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVueltapic.twitter.com/WkttT4fecg — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2019

El esfuerzo desplegado este miércoles por el colombiano le ha permitido volar del sexto al segundo puesto de la general a 2:24 de Roglic.

"Hay que estar contentos. Era un día propicio para los abanicos y gracias a ellos volvemos a tener a Nairo metido de lleno en la lucha por la carrera", aseguró su compañero de equipo, Alejandro Valverde, tercero en la general a 2:48.

El golpe dado por Quintana ha dejado fuera del podio, momentáneamente, a Pogacar, cuarto a 3:42 de Roglic y a López (Astana), quinto a 4:09.

"Aún pinta bien para nosotros", se consoló tras la carrera el maillot rojo de la Vuelta, que mantiene una cómoda ventaja sobre sus perseguidores a falta de cuatro etapas para el final de la ronda española.

DÍAS DE BATALLA

"No me he asustado en ningún momento. He mantenido la calma porque no era yo solo y todos queríamos llegar lo más rápido posible. Lo que he hecho ha sido rodar a todo gas hasta la línea de meta", aseguró Roglic, antes de afirmar que "se puede esperar una gran batalla en los próximos días".

El duro ritmo impuesto por los ciclistas en la etapa más larga de esta edición de la vuelta con 219,6 km hizo que la carrera finalizara con una hora de adelanto sobre el horario previsto.

El esfuerzo hecho en el pelotón por los hombres de Roglic no pudo impedir, en una etapa llana, que la fuga llegara con más de 5 minutos de ventaja a la meta de Guadalajara donde Gilbert volvió a demostrar sus cualidades como velocista para llevarse su segundo triunfo, tras su victoria el 5 de septiembre en la 12ª etapa.

"A nivel de Vuelta ha sido una etapa histórica", afirmó Gilbert tras la carrera, considerando que "mañana esto va a pasar factura porque todo el mundo ha tirado de reservas, ha sido etapa rápida y larga".

Este jueves tendrá lugar la etapa 18 de la Vuelta de 177.5 km entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra con cuatro altos de primera categoría.