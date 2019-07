Quintana cree que perderá 'algo de tiempo' en la contrarreloj

El corredor colombiano Nairo Quintana, 8º en la general del Tour a más de dos minutos del líder Julian Alaphilippe, asumió este martes que perderá "algo de tiempo" respecto al resto de favoritos en la contrarreloj del viernes en Pau, aunque afirmó que llega "con ganas" al tramo decisivo de la ronda gala.

"Casi que es una fortuna llegar a esta altura del Tour perdiendo, quizás, el menor tiempo de estos años con los rivales directos", señaló el líder del equipo Movistar.

"No será fácil, pero estamos en condiciones e intentaremos jugar de la mejor manera para recortar tiempo, y en la crono, estar a tope pero para perder lo menos que se pueda. Pienso que llego bien a la crono, con ganas. El cuerpo está bien, en condiciones. Habrá pérdidas y lo sabemos, porque al contrario que otros no soy especialista. Cederé algo de tiempo, pero espero que no sea demasiado", añadió Quintana, a 2 minutos y 4 segundos del maillot amarillo.

"Estamos a once días de París y queda mucho por delante. Hay etapas de montaña que nos pueden venir muy bien. El trabajo del equipo todos estos días fue muy, muy bueno, ayer en especial estábamos todos delante hasta el infortunio de Mikel", se refirió el escalador 'cafetero' a la caída sufrida por su compañero Mikel Landa, que dejó al corredor vasco casi sin opciones de victoria en París.

"Hay montaña que nos vendrá bien y, junto con Alejandro que estará ahí apoyándonos y Mikel, nos entenderemos muy bien y sacaremos el objetivo adelante", señaló Quintana.

Respecto a los once días de carrera que quedan por delante, Quintada otorgó el favoritismo al Ineos de su compatriota Egan Bernal y del vigente campeón del Tour, Geraint Thomas.

"Con el respeto que merece Alaphilippe como líder −no sabemos hasta dónde puede llegar−, el equipo que ahora mismo tiene la responsabilidad es Ineos, y tenemos que correr en base a lo que ellos piensen y hagan para nosotros hacer nuestras estrategias. Sabemos que Ineos, como habíamos previsto desde el inicio, están muy fuertes y así continúan, con las bazas de Thomas y Egan", concluyó.