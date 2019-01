Rafael Nadal se clasifica para la final en Australia

El español Rafael Nadal, segundo jugador del ranking mundial, se clasificó para la final del Abierto de Australia al derrotar este jueves, en Melbourne, al joven griego Stefanos Tsitsipas (15) en tres sets, por 6-2, 6-4, 6-0, en menos de dos horas.

Nadal (32 años), que logró su único título en Melbourne hace 10 años, se medirá en la final del domingo al número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, o al francés Lucas Pouille (31), que se enfrentan este viernes en semifinales.

Si gana, el español obtendrá su título 18 de Grand Slam y se convertirá en el primer jugador de la era Open en lograr al menos dos veces cada uno de los cuatro torneos mayores.

"He hecho un gran partido, he jugado bien todos los días, tras varios meses sin competición", afirmó el mallorquín. "Era difícil para mí comenzar la temporada así, estar donde estoy ahora, cuando hace unas semanas tuve que tomar la difícil decisión de no jugar en Brisbane", recordó.

El campeón español hizo en el Open de Australia su regreso a la competición tras poco más de cuatro meses fuera del circuito. Tras su abandono en semifinales del US Open a principios de septiembre, por un problema en la rodilla derecha, el mallorquín había tenido después una lesión abdominal a finales de octubre, y se sometió a una artroscopia del tobillo derecho en noviembre.

Por último, unas molestias musculares le obligaron a renunciar al torneo de Brisbane a principios de 2019.