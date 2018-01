Rafael Nadal avanza a octavos de final del Abierto de Australia

Las elevadas temperaturas registradas este viernes en Melbourne no jugaron en contra de Rafael Nadal en su partido contra Damir Dzumhur, aunque sí causaron problemas a otros tenistas en la quinta jornada del Abierto de Australia.

El tenista español se clasificó a los octavos del final del primer major de la temporada por undécima vez en su carrera tras vencer por 6-1, 6-3, 6-1 e igualar su foja particular con el bosnio Dzumhur.

Nadal, que atesora 16 títulos de Grand Slam, había perdido su único enfrentamiento previo con Dzumhur en Miami en 2016, cuando se vio obligado a retirarse en el tercer set por problemas relacionados con el calor.

