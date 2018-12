Raptors barren a Clippers, Rockets vencen a Blazers con triple-doble de Paul

Los Toronto Raptors barrieron este martes 123-99 a Los Ángeles Clippers sin Kawhi Leonard y demostraron una jornada más por qué son actualmente el mejor equipo de la liga mientras los Houston Rockets pusieron punto y final a su mala racha con un triunfo en casa 111-103 ante los Portland Blazers.

Los canadienses, lejos de su feudo, visitaron a uno de los equipos más en forma del campeonato sin su mejor jugador y salieron de su bastión con una aplastante victoria gracias al pívot hispano-congoleño Serge Ibaka, autor de 25 puntos y 9 rebotes en solo 24 minutos de juego.

El base Kyle Lowry con 21 y siete asistencias mientras el sustituto de Leonard en el quinteto, Fred VanVleet, aportó 5 unidades y 14 pases decisivos.

Con este resultado, los Raptors se consolidan como el mejor cuadro del campeonato, con un balance de 21 triunfos y siete tropiezos.

RÉCORD PARA POPOVICH

En San Antonio, los Spurs batieron sin dificultades 111-86 a los Suns y su técnico, Gregg Popovich, ascendió al cuarto lugar de los entrenadores con más victorias en la historia de la competición.

Pops superó a Pat Riley con mil 211 triunfos, y ya solo tiene por delante a Don Nelson (mil 335), Lenny Wilkins (mil 332) y Jerry Sloan (mil 221), al que podría adelantar en las próximas semanas.

HARDEN Y PAUL, AL RESCATE

El armador Chris Paul brilló con luz propia y firmó el triple-doble número 17 de su carrera con 11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, acabando así con tres derrotas consecutivas del equipo texano.

Los Rockets no comenzaron bien a pesar de cambiar su quinteto inicial, viéndose rápidamente 15 tantos por detrás en el marcador desde el primer cuarto.

Sin embargo, la entrada de los suplentes y la brillante velada de James Harden, que finalizó con 29 puntos, consiguieron darle la vuelta a la contienda.

