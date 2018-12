Raptors siguen firmes; Celtics volvieron a patinar

Los Raptors de Toronto continuaron con su paso firme este viernes en las NBA, mientras que los Celtics de Boston volvieron a patinar por tercer partido consecutivo.

El estelar Kawhi Leonard igualó su récord de temporada con 37 puntos para ayudar a los Toronto Raptors en una victoria sobre los Cleveland Cavaliers con pizarra de 126-110.

El canastero O.G. Anunoby igualó su marca más alta con 21 puntos, ya que los Raptors mejoraron su récord de líder en la NBA con balance a 25-9.

El camerunés Pascal Siakam tuvo 15 puntos y 10 rebotes, y Fred VanVleet anotó 14 tantos.

Los Raptors ganaron su segundo partido consecutivo a pesar de las lesiones de tres titulares. El guardia Kyle Lowry se perdió su cuarto partido consecutivo debido a un dolor en el muslo izquierdo, y el centro naturalizado español Serge Ibaka quedó fuera por un dolor en la rodilla derecha por el segundo juego seguido y el base Danny Green fue dejado fuera por la rodilla izquierda lastimada.

Jordan Clarkson anotó 20 puntos para Cleveland, y Larry Nance Jr. totalizo 16 y 12 rebotes. Collin Sexton aportó 17 y Cedi Osman 12.

Los Cavaliers perdieron por cuarta vez en cinco partidos. También cayeron a 3-13 en la carretera.

Los Cavaliers recibirán el domingo a los Chicago Bulls y los Raptors visitará el sábado a los Filadelfia 76ers.

BOSTON PATINA DE NUEVO

En Boston, el griego Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos, Khris Middleton 21 con nueve rebotes y los Milwaukee Bucks derrotaron por 120-107 a los Celtics, que encajaron su tercera derrota al hilo.

