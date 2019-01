El mundo del deporte se rinde ante el panameño Mariano Rivera

La elección del panameño Mariano Rivera al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, de forma unánime con el 100% de los votos, ha emocionado al mundo del deporte con emotivos mensajes para el panameño en las redes sociales.

Rivera, excerrador de los Yankees de Nueva York (jugó 19 temporadas), se convirtió en el primer pelotero en la historia de las Mayores en recibir votación perfecta y lo hace en su primera aparición en las papeletas de candidatos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Uno de los momentos más anecdóticos durante el anuncio de los resultados de la votación fue cuando el presentador lo hizo en español.

Entre las primeras reacciones está la del exgrandes ligas panameño Olmedo Sáenz, quien le envió un mensaje a Rivera.

El exlanzador dominicano Pedro Martínez, ya en el Salón de la Fama, también le envió un emotivo mensaje al panameño y al boricua Edgar Martínez.

Congrats to the HOF Class of 2019! Welcome to all of you! See you this summer in Cooperstown. Felicidades a mis hermanos latinos Edgar Martínez y Mariano Rivera! Enhorabuena Puerto Rico y Panama! #yeahpic.twitter.com/i40ihlTHjz