Real Madrid y Atlético, un duelo para despejar dudas

Para el técnico Zinedine Zidane, el derbi de Madrid de este sábado es justo lo que Cristiano Ronaldo y Karim Benzema necesitan para salir de un bache ofensivo.

Los delanteros del Real Madrid no han logrado brillar en la liga española, con apenas dos goles entre ellos. Si bien Cristiano Ronaldo ha anotado cinco veces en la Liga de Campeones, solo lo ha hecho una vez luego de siete juegos de la liga española.

Benzema, por su parte, pasa peor momento con apenas 2 goles en 12 compromisos en todas las competencias.

"Es cierto que no es algo normal. Tienen que seguir entrenando como hacen y redoblar los esfuerzos. No es que no marquen, sino que marcan menos”, afirmó Zidane. “En el campo van a tener ocasiones y está claro que van a seguir marcando”.

A lo largo de su carrera, el delantero portugués ha brillado frente al rival de la ciudad, el Atlético. Cristiano Ronaldo posee la marca del derbi madridista con 21 goles. Anotó tres en su última visita al Atlético en choque de la liga, el último derbi que se jugó en el antiguo estadio Vicente Calderón.

Sin embargo, las actuaciones de Benzema no han sido tan impresionantes, con 3 dianas en sus últimas 14 participaciones en la liga ante el Atlético.

Zidane subrayó que Cristiano y Benzema se concentraron en recuperar su capacidad goleadora de la temporada pasada durante la pausa por compromisos de las selecciones nacionales, periodo en que ambos permanecieron con el club.

"Nosotros hemos trabajado no solo con Karim y Cristiano, sino con todos los que se quedaron en el parón”, afirmó el técnico. "Lo que quiero de todos mis jugadores es que estén bien y mañana es un buen partido para ellos. Hay que seguir haciendo lo mismo, intentarlo y conseguir el gol. Espero que mañana sea un buen partido para que puedan marcar Karim y Cristiano”.

El Madrid se encuentra en el tercer lugar y empatado en puntos con el Atlético, que es cuarto después de tener problemas para ganar en su nuevo estadio Wanda Metropolitano.

El Atlético también espera una gran actuación de Antoine Griezmann. El delantero francés solo suma 3 goles en 13 partidos en la presente campaña.

"Creo que desde que he llegado yo al club casi todos los derbis han sido parecidos. Siempre con necesidades, siempre con búsqueda de los dos equipos, así que no me imagino algo diferente a lo que hemos vivido en los otros clásicos”, indicó el técnico del atlético, Diego Simeone. "Vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en este momento”.

Ambos clubes necesitan una victoria para mantenerse al ritmo del puntero Barcelona, que horas antes visita al Leganés. Si Barcelona gana, el Madrid y el Atlético se encontrarán 11 puntos debajo del líder antes del inicio de su duelo.