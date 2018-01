Video: Corte de Cristiano Ronaldo pudo ser más grave

La aparatosa cortada en el rostro de Cristiano Ronaldo pudo haber sido mucho peor, de acuerdo con un video dado a conocer por el Real Madrid este lunes.

Cristiano Ronaldo sufrió un corte extremadamente cerca de su ojo izquierdo producto de una patada de un defensor del Deportivo La Coruña durante una anotación del portugués dentro del área en la victoria por 7-1 el domingo.

El club madridista confirmó que el astro requirió algunas puntadas, y publicó un video sobre el incidente.

Cristiano Ronaldo se lanzó de cabeza cerca del punto de penalti para su segundo gol del juego en cuestión de minutos. El defensor suizo Fabian Schar, del Deportivo, trató de despejar el balón y terminó impactando el rostro del delantero con su pie derecho.

Los médicos lo atendieron pero no lograron detener la sangre, por los que Cristiano Ronaldo tuvo que abandonar el partido a casi cinco minutos del final y pese a que el Madrid de antemano había realizado sus tres cambios permitidos.

Mientras salía de la cancha con sangre en su rostro y cuello, el jugador pidió el celular del médico para poder ver la herida. Usando la pantalla del teléfono como espejo,

Cristiano Ronaldo evaluó el daño y no pareció contento con lo que vio, haciendo un breve movimiento de cabeza. Sin bien el Madrid aseguró que la herida no es seria, no señaló si el portugués estará listo para jugar pronto.

El siguiente compromiso del Madrid es este miércoles en casa frente al Leganés en el duelo de vuelta de la Copa del Rey. El Madrid ganó el choque de ida 1-0 sin usar a sus titulares. Se desconoce si Cristano estará disponible para el encuentro.