Real Madrid toma aire, Juventus conquista Old Trafford y Mánchester City domina

El Real Madrid le ganó 2-1 al Viktoria Plzen este martes en la Liga de Campeones, en un partido percibido como un examen para el cuestionado técnico blanco, Julen Lopetegui.

Karim Benzema abrió el marcador de cabeza (11), antes de que Marcelo hiciera el 2-0 (56) y Patrik Hrosovsky recortó (78) en un partido de la tercera jornada, que devuelve al equipo blanco al segundo puesto del Grupo G de la Champions.

Beautiful goal by Marcelo #RealMadridViktoriaPlzen #ucl pic.twitter.com/yrfqO5H5MW

La victoria parece dar un poco de aire a Lopetegui, en medio de las especulaciones sobre su continuidad en el banquillo blanco, pero mantiene las dudas sobre el juego blanco, a la espera de lo que ocurra el domingo en el clásico liguero contra el Barcelona.

JUVENTUS GANA

Un gol del argentino Paulo Dybala, tras una jugada de Cristiano Ronaldo, permitió a la Juventus de Turín imponerse 1-0 al Mánchester United de Mourinho en la tercera fecha del Grupo H de la Liga de Campeones, este martes en Old Trafford.

Check out Dybala goal for juve against united. Ronaldo 🔥 #MUNJUV 0-1 pic.twitter.com/QUIM0QooZ9

El volante argentino aprovechó un rechace en el corazón del área para superar a placer al español David De Gea luego de una internada por la banda derecha de Cristiano Ronaldo (17). La Juventus se distancia al frente de la tabla con nueve puntos, por los cuatro del United y dos del Valencia.

El conjunto 'che' no pasó del empate horas antes en Berna ante el Young Boys (1-1), en lo que supuso el primer punto del conjunto suizo.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, dio una muestra más de que las recientes acusaciones de violación vertidas en su contra no están repercutiendo en su juego. El flamante fichaje de la Vecchia Signora ha firmado cinco goles en las seis últimas fechas de la Serie A, y suya fue la jugada que propició el único gol en Mánchester.

Cristiano Ronaldo, que regresaba al estadio del que fuese su equipo durante seis años, y que volvía a la Champions luego de cumplir un partido de sanción por su expulsión en Valencia, sacó un centro desde la banda derecha al que no pudo llegar el colombiano Juan Cuadrado, pero cuyo rechace sí empalmó Dybala para sumar su cuarto gol en esta Champions.

CITY DOMINA

El Mánchester City confirmó su recuperación en el Grupo F de la Liga de Campeones con una victoria 3-0 en el campo del Shakhtar Donetsk, este martes en la tercera jornada, gracias a lo cual pasó a liderar su llave.

Tras la derrota en la primera jornada en casa ante el Lyon, el City ha logrado reconducir el rumbo con dos victorias como visitante, el pasado 2 de octubre en el terreno del Hoffenheim (2-1) y ahora en Ucrania, para sumar seis puntos.

El Lyon empató 3-3 en el terreno del Hoffenheim este martes y queda con cinco puntos, mientras que el equipo alemán suma dos, los mismos que el Shakhtar.

El primer gol de los ingleses en Járkov lo logró el español David Silva, que se encontró con un rebote en el área y envió una volea imparable para el portero local, en el minuto 30.

Apenas cinco minutos después, un saque de esquina lanzado por el belga Kevin De Bruyne fue cabeceado a la red por el francés Aymeric Laporte.

GOAAAAAAL, Laporte made it 2-0 for the Citizens🔵 #UCL#FCSDVCITY

pic.twitter.com/REpyPANm1w