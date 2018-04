Real Madrid busca su tercera final seguida

¿Puede el Bayern Múnich poner fin al reinado del Real Madrid, vigente doble campeón europeo? Este martes el Santiago Bernabéu (1:45 p.m.) dictará sentencia en la vuelta de semifinales, que se completarán el miércoles con el Liverpool defendiendo en Roma el 5-2 que consiguió en la ida.

Si se clasifica, el Real Madrid , ganador de tres de las últimas cuatro ediciones, jugará una tercera final consecutiva.

En la ida, en el Allianz Arena, el campeón fue sacudido por los bávaros, a los que únicamente les frenó su falta de eficacia y que ahora viajan a Madrid con un 2-1 adverso.

"Hay que salir a ganar, a marcar cuanto antes, sin especular, sin recular, sin hacer nada raro", señaló este lunes el técnico Zinedine Zidane, consciente del susto que se llevó el Real Madrid en cuartos, cuando Juventus le endosó un 3-0 en la vuelta que igualaba la eliminatoria, antes del gol salvador de Cristiano Ronaldo en el tiempo de descuento.

"Antes de pasar por Kiev -sede de la final- hay que pasar por el Bernabéu. Para nosotros es un premio y necesitamos ese cariño. Yo he vivido noches mágicas y maravillosas donde he sentido ese calor y no muchos jugadores aguantan esa presión cuando el Bernabéu aprieta", añadió el capitán Sergio Ramos, que hizo "un llamamiento" a la afición.

En el Santiago Bernabéu espera a los bávaros la bestia de la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo, autor de 120 goles en 151 partidos en la competición.

En Múnich se quedó sin marcar, por lo que en Madrid su apetito se habrá incrementado.

Por el Bayern Múnich el polaco Robert Lewandowski, muy criticado por su público en la ida por las dos ocasiones que falló en un duelo en el que cada balón valía oro, intentará redimirse y cerrar la crisis que se incrementó además por los rumores que le sitúan fuera del club la próxima temporada.

LIVERPOOL CON VENTAJA

El otro encuentro, el miércoles en el Estadio Olímpico, parece más desequilibrado, tras la victoria 5-2 del Liverpool en Inglaterra ante Roma.

Pero el club italiano aceleró en la recta final del partido de ida y logró dos goles que le dejan un hilo de vida para la vuelta.

Ahora sueña con repetir la actuación de cuartos, cuando remontó al Barcelona el 4-1 de la vuelta con un histórico 3-0.

El Liverpool jugará sus bazas, esperar la ofensiva local e intentar matar la eliminatoria al contraataque con el trío de moda del fútbol europeo: Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah, coronado en la ida con dobletes de goles y pases decisivos.

Roma puede apoyarse en una estadística importante, todavía no ha recibido un gol en casa en la Liga de Campeones.