Real Madrid pierde 3-1, pero se clasifica para semifinales de la 'Champions'

El Real Madrid sufrió, pero se clasificó este miércoles para las semifinales de la Liga de Campeones pese a perder 1-3 en su campo con la Juventus en la vuelta de los cuartos del torneo continental, gracias a un penal anotado por Cristiano Ronaldo en el descuento (90+8).

Antes de ese gol in extremis, que sirvió para poner el 4-3 en el global de la eliminatoria y dar el pase al Real Madrid, la Juve había igualado el partido de la ida con dos testarazos del delantero croata Mario Mandzukic (2, 37) y otro del francés Blaise Matuidi (61).

Bayern pasa a semifinales pese a empatar 0-0 con Sevilla

Job done 💼#FCBayern reach the semi-finals of the @ChampionsLeague! #FCBSFCpic.twitter.com/FXwsX1spvz