Real Madrid empata en Villarreal y se complica en la liga

El Real Madrid (4) no pasó del empate 2-2 en su visita a Villarreal (17) y complica sus opciones de pelear por el título de Liga al quedar a siete puntos del líder y máximo rival, Barcelona.

En partido aplazado por la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes a finales de diciembre, Santi Cazorla anotó un doblete (4 y 82) para los locales, mientras que por los merengues marcaron los franceses Karim Benzema (7) y Raphael Varane (20).

Con dos equipos muy necesitados de puntos, el local para salir del descenso y el visitante para mantenerse en la pugna por el título, Villarreal y Real Madrid protagonizaron unos primeros 20 minutos electrizantes.

Los castellonenses se adelantaron con un disparo ajustado de Santi Cazorla (4) precedido de un doble fallo de los brasileños Marcelo y Casemiro.

Pero el Real Madrid reaccionó rápidamente y Benzema empató de cabeza tras un centro desde la derecha de Lucas Vázquez (7).

Otro francés, Varane, y también de cabeza, consumó la remontada minutos después, rematando una falta desde la derecha lanzada por el alemán Toni Kroos (20).

Tras este gol, el Real Madrid controló la situación y hasta anotó un tercer gol, rechazado por fuera de juego de Luka Modric (33), sin que el belga Thibaut Courtois se viese demasiado inquietado en su portería por los delanteros locales.

Con la salida al campo en la pausa de Isco Alarcón por un Gareth Bale de nuevo con molestias, el Real Madrid durmió el partido, pero se olvidó de sentenciar y con el resultado de 2-1 eso era algo muy peligroso.

Gerard Moreno dio un primer aviso en el 65 con un disparo desde fuera del área que rozó el larguero y el empate acabó llegando en el 82 con un cabezazo de Cazorla, solo en el interior del área, tras un centro desde la derecha de Pablo Fornals.

