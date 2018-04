Reed busca su primer Masters y Tiger muestra su decepción

El estadounidense Patrick Reed, con una tarjeta de 14 golpes por debajo del par, lidera con paso firme el Masters de Augusta tras la disputa este sábado de la tercera ronda.

Reed dio un nuevo golpe encima de la mesa con eagles en el 13 y el 15, y durmió primero de la tabla con 202 golpes en total y tres de ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy (205), cinco sobre el también local Rickie Fowler (207) y seis frente al español Jon Rahm (208).

El estadounidense, quien nunca ha sido un aspirante serio en un gran escenario fuera de la Copa Ryder, terminó la tercera ronda con una tarjeta de 67.

