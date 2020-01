Renombrado nadador chino Sun Yang se dopó

BEIJING, China (AP). —El campeón olímpico y mundial de natación Sun Yang cumplió este año una suspensión de tres meses por dopaje, según reveló el lunes la agencia antidopaje china.



Las autoridades del deporte chino dijeron que no habían hecho un anuncio antes por falta de tiempo, no porque quisiesen encubrir el caso.



A Sun se le halló el estimulante prohibido trimetazidine el 17 de mayo durante el campeonato nacional chino en Hangzhou.



La sanción comenzó de inmediato y Sun volvió a la actividad el 17 de agosto.



Al mes siguiente ganó tres medallas de oro en los Juegos Asiáticos de Incheon, Corea del Sur.



La agencia antidopaje china sostuvo que demoró el anuncio porque tiene muchos casos atrasados.



El director de la agencia Zhao Jian dijo a la Associated Press que la sanción fue reportada como parte de anuncios periódicos de los resultados de controles antidopaje y de medidas disciplinarias.



Sun ganó oro en los 400 y los mil 500 metros estilo libre en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Tiene además cinco títulos mundiales.



"Esta es una mala noticia, pero no la estamos encubriendo", aseguró Zhao. "Generalmente informamos acerca de las infracciones cada trimestre, o dos veces por trimestre, y tenemos que esperar a que se complete el procesamiento de cada caso particular".



Zhao afirmó que hubo 10 mil controles en seis meses y que semejante carga demoró todo. "Por eso no dimos a conocer los informes del segundo y tercer trimestres hasta ahora", dijo.



Sun, según Zhao, no cuestionó el resultado del análisis, pero dijo que el positivo fue causado por una medicina que tomaba para un problema cardíaco, sin saber que contenía sustancias prohibidas. La trimetazidine fue incorporada a la lista de sustancias prohibidas en enero.