Ricciardo domina prácticas del Gran Premio de México

Red Bull y su piloto Daniel Ricciardo frenaron la hegemonía de Mercedes al registrar el mejor tiempo en la segunda sesión de práctica del Gran Premio de México de la Fórmula Uno.

El australiano marcó una vuelta de 1:17.801 minuto para ser el más veloz de la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su compañero de equipo Max Verstappen finalizó tercero en la sesión vespertina, con 1:17.964.

Lewis Hamilton, de Mercedes, fue el segundo más rápido con un tiempo de 1:17.932.

Hamilton, quien puede coronarse este fin de semana, fue el segundo más veloz en el primer ensayo que dominó su compañero Valtteri Bottas. El británico, quien ha ganado nueve pruebas en la temporada incluyendo las últimas dos, puede conquistar su cuarto campeonato mundial si termina entre los cinco primeros en México.

El cuarto puesto fue para Sebastian Vettel, quien escaló una posición respecto a la mañana y registró de 1:18.051 minuto.

El piloto alemán de Ferrari es segundo en el campeonato mundial y aún tiene posibilidades de coronarse, pero tiene que ganar las últimas tres carreras y esperar un colapso de Hamilton y su Mercedes.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) resbaló un puesto en la sesión vespertina y concluyó en la octava posición.

