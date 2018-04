Ring anota su primer gol en la MLS en empate de NYC ante Atlanta

Alexander Ring anotó su primer gol en la MLS para ayudar a New York City FC a rescatar un empate de 2-2 el domingo frente al United de Atlanta.

David Villa, en su segundo partido tras una ausencia de tres jornadas por una lesión de cuádriceps, anotó un gol y ayudó en otro para New York City.

Ring puso el definitivo 2-2 a los 73 minutos. Villa, atrajo a tres defensores al gambetear en la zona izquierda del área antes de dar pase retrasado a Ring, que sacó un potente derechazo que primero golpeó el travesaño para luego entrar al arco.

Greg Garza la metió de corta distancia, en el rebote de un tiro del paraguayo Miguel Almirón, para poner a Atlanta arriba 1-0 a los 29 minutos.

That one lived up to the billing 🎆 (cc: @MLS) #NYCFC

🎥 HIGHLIGHTS ⬇️ pic.twitter.com/PvT3g1kPeW