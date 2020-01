River se hunde en el descenso; Boca pierde la punta

BUENOS AIRES, Argentina (DPA). - Newell's Old Boys se convirtió hoy en el nuevo líder solitario del torneo Inicial argentino de fútbol al perder Boca Juniors su oportunidad de recuperar la cima, mientras River Plate sufrió otra derrota que profundizó su crisis y lo dejó en la zona de descenso directo.Boca Juniors cayó por 2-0 en su visita a Lanús, luego de un error del arquero Oscar Ustari en el área que salvó Rolando Schiavi, pero apareció Mario Regueiro y metió el primer gol a los 33 minutos.Casi sobre el final, y con Lanús con diez hombres por la expulsión de Regueiro, llegó el tanto que selló el triunfo "granate" con un disparo de Diego Valeri a los 87'. "Fue un partido parejo, pero el equipo no encontró los espacios para anotar. Cuando uno pierde, nunca se va bien", resumió el técnico de Boca, Julio César Falcioni.Barros Schelotto, en cambio, celebró el triunfo. "Hoy merecimos ganar y ganamos, jugamos mejor que Boca. La clave es insistir", aseguró el mellizo, quien durante su época de jugador fue uno de los referentes "xeneizes"."Me tocaron vivir diez años maravillosos ahí y no me da la felicidad total que me hubiera dado ganar contra otro equipo, pero yo asumí la responsabilidad de dirigir a Lanús", reconoció Barros Schelotto.La derrota de Boca le permitió en tanto a Newell's apoderarse de la cima del certamen en solitario, tras vencer por 2-1 a Colón con goles de Ignacio Scocco (12') y Marcos Cáceres (61'), mientras que Lucas Mugni descontó para el equipo de Santa Fe.Newell's encabeza ahora la tabla del Inicial con 18 puntos, seguido a uno por Vélez Sarsfield –que el sábado venció a San Lorenzo–, y a dos por Boca Juniors."Van ocho fechas recién, los de abajo empezaron a sumar y nosotros seguimos en esa lucha. Si los resultados se dan hay tiempo para ilusionarse y cambiar el objetivo, pero todavía no es el momento para distraerse", alertó el entrenador del plantel de Rosario, Gerardo Martino.