Roberto Kelly acepta el reto en liga mexicana

Después de su paso con los Gigantes de San Francisco, en el béisbol de las Grandes Ligas, el técnico panameño Roberto Kelly aceptó un nuevo reto en su carrera y será en la Liga Mexicana de Béisbol.

Kelly fue presentado como mánager de los Sultanes de Monterrey, que el próximo 22 de marzo empiezan su camino para conquistar el título, algo que no logran desde 2007.

“Aceptamos el reto, sé que tiene años que no gana un campeonato, lo importante no es llegar a los playoffs sino llegar a la final y ganarla. Aceptamos el reto, verán un equipo agresivo, que va a dar gusto a los fanáticos venir al estadio por la forma en que se jugará”, fue lo que comentó el panameño de 53 años de edad en su presentación.

Kelly, quien jugó 14 temporadas en Grandes Ligas, también tiene experiencia como técnico. Dirigió equipos de ligas menores, en Nicaragua y también México, en su momento con los Diablos Rojos.

🎙-Roberto Kelly, nuevo mánager de #Sultanes: "Van a ver un equipo que va a jugar agresivamente, un equipo que va a dar gusto a los fanáticos venir a ver al estadio" #TodosSomosSultanespic.twitter.com/qLm4Z1SQKn — #TodosSomosSultanes (@SultanesOficial) 18 de enero de 2018

El panameño fue coach de primera base de los Gigantes de San Francisco entre 2008 y 2014, período en que ganaron tres Series Mundiales. Luego fue movido a coach de tercera base hasta 2016 cuando terminó su relación con los Gigantes.

Roberto Kelly comentó que la propuesta no la esperaba y que la aceptó por encima de otras opciones, incluso para seguir en Grandes Ligas.

“Sinceramente no lo esperaba, porque tenía oportunidad de regresar a las Grandes Ligas, pero vivo en Dallas, no quería estar lejos de la casa, tuve ofertas que no las consideré”, precisó Kelly en declaraciones que plasma el diario mexicano Esto.