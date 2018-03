Rockets vencen a Spurs y los colocan en incómoda situación

El estelar James Harden anotó 16 de sus 28 puntos en el tercer período para permitir que los Houston Rockets construyeran una gran ventaja y lograran este lunes en la NBA una victoria fácil de 109-93 sobre los San Antonio Spurs.

Los Spurs quedaron así en una incómoda posición en su camino a los playoffs.

El máximo anotador de la NBA tardó un poco en ponerse en marcha una noche después de no poder jugar frente a Dallas por una lesión en la rodilla izquierda.

The Beard making it look easy last night! 🔥

Watch highlights ⤵️ pic.twitter.com/T0ZvsYvHyb