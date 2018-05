Rockets derrotan a Warriors y están a un triunfo de la final

El liderazgo, la experiencia y la vocación de sacrificio de Chris Paul han colocado a Houston a un triunfo de la final y a los Warriors al borde de la eliminación.

Ahora, los Rockets esperan nerviosos para ver si la pierna lastimada del armador está suficientemente fuerte para dar ese paso que falta hacia la serie por el título de la NBA.

Eric Gordon ingresó como suplente para aportar 24 puntos y un robo que sentenció el jueves la victoria de Houston por 98-94 sobre Golden State.

El robo de Gordon llegó en la última jugada de Golden State, con lo que Houston tomó una ventaja de 3-2 en la final de la Conferencia del Oeste.

Los Rockets serán visitantes en Oakland el sábado, cuando se realizará el sexto partido.

Buscarán eliminar a los campeones vigentes de la NBA y avanzar a lo que sería su primera final de la liga desde que hilaron títulos consecutivos en 1994 y 95.

Paul anotó 20 puntos y James Harden tuvo muchas dificultades para totalizar 19. En el último minuto, Paul abandonó el encuentro debido a una lesión de muslo, que podría marginarlo del sexto duelo de la serie.

