Rockets siguen dando batalla

Chris Paul azotó el balón, en un alarde mediante el que quiso enviar un mensaje en cancha ajena: Estos Rockets son de verdad y siguen en la lucha.

James Harden anotó 30 puntos, Paul agregó 27 y Houston se impuso el martes 95-92 a los Warriors de Golden State, para empatar 2-2 la final de la Conferencia del Oeste.

🔥 CP3 with 27 PTS to help tie the series 2-2! 🔥 pic.twitter.com/VzEpol6m6M