Rod Carew se siente como un Ferrari y dice que José Altuve sería su reemplazo

Le preguntaron al panameño Rod Carew, quién podría tomar su lugar hoy día en las Grandes Ligas y respondió que el venezolano José Altuve, campeón con los Astros de Houston.

Elogió las cualidades del segunda base, su versatilidad y consistencia, pese a su pequeña estatura. Altuve fue el Jugador Más Valioso de la pasada temporada, mide 1.67 metro de estatura y tiene 27 años de edad.

Rod Carew: I Have a Ferrari in My Body, Thanks to My New Heart!! https://t.co/s8hbWEDtV1