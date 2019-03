Roger Federer logra el título 100 de su carrera en Dubái

Roger Federer ganó este sábado en Dubái el 100º título de su carrera, al vencer al griego Stefanos Tsitsipas, que había derrotado a la leyenda suiza en octavos de final del pasado Abierto de Australia.

Federer, que ganó por un doble 6-4, logra a sus 37 años su primer trofeo desde que se impusiera en Basilea en octubre de 2018, y se convierte en el segundo jugador de la era moderna del tenis (desde 1968) en alcanzar los 100 trofeos, tras Jimmy Connors (109).

