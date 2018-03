Roger Federer y Venus Williams, a semifinales

Roger Federer doblegó el jueves 7-5, 6-1 a Chung Hyeon para avanzar a las semifinales del masters de Indian Wells y para colocarse en una foja de 16-0 durante el año, con lo que igualó el comienzo de temporada que tuvo en 2006, el mejor en su ilustre carrera.

Bajo la mirada de los legendarios Rod Laver y Pete Sampras, Federer recetó 12 aces y sufrió únicamente un quiebre. Extendió así la búsqueda de un sexto título en el desierto californiano, lo que constituiría un récord.

Federer y Chung habían chocado por última vez en las semifinales del Abierto de Australia, cuando el surcoreano debió retirarse en desventaja por 6-1, 6-2, debido a ampollas en el pie izquierdo.

Su siguiente rival será el croata Borna Coric, quien sorprendió con una victoria por 2-6, 6-4, 7-6 (3) sobre Kevin Anderson.

También el jueves, Venus Williams derrotó 6-3, 6-2 a Carla Suárez Navarro y se instaló en las semifinales del torneo donde debutó en 1997, cuando tenía 16 años.

.@Venuseswilliams is into the @BNPPARIBASOPEN semifinals for the first time since 2001!