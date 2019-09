Rohan Dennis repite como campeón mundial de la contrarreloj

El australiano Rohan Dennis se impuso este miércoles en Harrogate, Inglaterra en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo por delante del fenómeno belga Remco Evenepoel, plata a sus 19 años.

Dennis, que defendía el título logrado ya el año pasado, aventajó a Evenepoel en más de un minuto tras recorrer los 54 km del trazado en Yorkshire, quedando la medalla de bronce para el italiano Filippe Ganna, distanciado en casi dos minutos del vencedor.

El recordman de la hora, el belga Victor Campenaerts, que partía como uno de los favoritos al podio, perdió todas sus opciones tras sufrir una caída.

Evenepoel, campeón del mundo junior el año pasado, se ha convertido en el medallista más joven en la historia de la prueba de contrarreloj en un Mundial de Ciclismo.

Era la primera vez que el joven campeón de Europa de la especialidad disputaba una contrarreloj tan larga.

El joven prodigio belga sólo fue superado por Dennis, de 29 años, cuyo estado de forma era una incógnita después de no haber corrido desde que abandonó el pasado Tour de Francia (en julio) en la víspera de la crono de Pau, aparentemente por desavenencias con su equipo, el Bahrein-Merida.

The smiles say it all! 😀

🥇🌈 Rohan Dennis 🇦🇺

🥈@EvenepoelRemco 🇧🇪

🥉@GannaFilippo 🇮🇹 #Yorkshire2019pic.twitter.com/9Df6g0OPVG