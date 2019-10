Román Torres marca su primer gol en la MLS en triunfo de los Sounders

El defensor panameño Román Torres volvió a la alineación titular, luego de su suspensión y anotó su primer gol de la temporada en la victoria por 1-0 de los Seattle Sounders sobre el Minnesota United.

El encuentro, disputado en el estadio CenturyLink en Seattle, marcó el fin de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) en el llamado día de la decisión con los 24 equipos jugando todos a la vez.

Who else but @romantorres05??!!

Torres scores his first @MLS goal to give us the 1-0 lead!

#SEAvMIN | #SoundersMatchdaypic.twitter.com/RbPH0UykiP