Román Torres se une al Seattle Sounders de la MLS

DIRECTIVOS DEL CLUB DESTACAN SU CALIDAD DE ATLETA

El defensa panameño Román Torres ya forma parte del Seattle Sounders, en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, confirmó el club este miércoles, 12 de agosto, luego de una semana de negociaciones que estuvieron a poco de no concretarse.

“Román es uno de los mejores defensas de la Concacaf y un imponente jugador que creemos impactará la MLS”, fue lo que comentó el gerente y presidente del Sounders, Garth Lagerwey, de acuerdo con una nota publicada en la página del club.

“Pensamos que él nos puede ayudar en ambas formas, como defensa y en el ataque”, agregó.

Torres, de 29 años, viene de jugar en la liga colombiana de fútbol y su último equipo fue el Millonarios. También militó con el Junior de Barranquilla y el Atlético Nacional.

“Creemos que su calidad de atleta y liderazgo son activos valiosos para este club cuando nos acercamos a la recta final de la temporada”, comentó por su parte el técnico del Sounders, Sigi Shcmid.

Román Torres es el capitán de la selección mayor de Panamá y su destacada actuación en la Copa Oro, que se jugó en Estados Unidos, terminó de convencer a los directivos del club que es el jugador que necesitan.

“Había luchado tanto para llegar a esta instancia y me siento feliz de estar en esta institución tan grande. Vengo a dar lo mejor de mí y hacer las cosas bien”, afirmó Torres en su primera entrevista para la web del Seattle Sounders.

“Primero que todo trabajar duro, ganarme un puesto; hacer lo que he venido haciendo; creo que ando en un buen nivel, demostrarlo cuando me den la oportunidad y salir campeón, que es un objetivo que me he trazado”, agregó Torres.

El club precisó que la inclusión de Torres en la nómina se hará una vez tenga su certificado de transferencia internacional y la visa. Además, no se revelaron los términos del contrato.