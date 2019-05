Rubén Tejada pega un doble en su regreso a las ligas menores con los Mets

El pelotero panameño Rubén Tejada volvió a ver acción ayer en las ligas menores de los Mets tras un largo período de preparación en el campo de entrenamiento de la organización de Nueva York.

Tejada, de 29 años de edad, conectó dos imparables y remolcó una carrera en su primer partido en la Doble A con el equipo de Binghamton en la victoria 7 carreras a 3 sobre los Bowie Baysox.

El veragüense, en su primer partido en la organización de los Mets desde que salió lesionado en la postemporada en 2015, jugó en la posición de campocorto y se fue de 5-2 con un doble, una remolcada y una anotada.

What year is it? Ruben Tejada gets Binghamton on the board with an RBI single, his first hit of the season. #Metspic.twitter.com/fp3Oj14kvP