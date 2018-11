Saints hilan décimo triunfo y dejan a Falcons sin opción al título de división

Amari Cooper realizó una recepción de touchdown de 90 yardas y los Cowboys de Dallas vencieron 31-23 a los Redskins de Washington para alcanzarlos en la cima de la División Este de la Conferencia Nacional.

En uno de los encuentros del Día de Acción de Gracias, Cooper totalizó 180 yardas mediante sus recepciones y anotó dos veces. Fue la mayor cantidad de yardas aportada por un receptor de los Cowboys en esta festividad.

