Final del salto triple tendrá duelo sudamericano con Rojas e Ibargüen

El triple salto femenino tendrá su gran duelo sudamericano. La venezolana Yulimar Rojas, defensora del título, y la colombiana Caterine Ibargüen, que compite tras ser operada en agosto de una fascitis plantar, cumplieron este jueves y sellaron su billete a la final del sábado en el triple salto del Mundial de Doha.

Las dos superaron la distancia mínima clasificatoria para la final (14,30 metros): Rojas alcanzó 14,31 metros e Ibargüen llegó a 14,32, las dos en su segundo intento, tras el cual ya no continuaron saltando al tener el objetivo en el bolsillo.

Ibargüen fue la segunda mejor de toda la ronda de calificación, en la que el objetivo para las favoritas era simplemente asegurar el pase, y Rojas la cuarta.

Triple jump qualifying over and out.

Full list of qualifiers here: https://t.co/O9yyZyhPjc

Special shout-out to @GettySport for all the amazing 📸 during this #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/jezUoeX0RU