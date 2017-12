Sampaoli pide disculpas por incidente con agente de tráfico

El seleccionador argentino Jorge Sampaoli se disculpó este martes ante sus compatriotas por los insultos que profirió contra un inspector de tráfico que lo interceptó en un control vehicular.

"Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre... El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”, plasmó Sampaoli en un comunicado difundido en el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

El ex director técnico del Sevilla y de la selección de Chile, de 57 años y oriundo de Casilda, pidió además “especiales disculpas al oficial” al que agredió verbalmente. "Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad”, señaló.

Federico Censi, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de Casilda, comentó poco antes que el entrenador de la selección de fútbol le había llamado por teléfono el lunes para disculparse por su comportamiento en el control vehicular ocurrido el domingo por la madrugada en esa localidad situada en la provincia de Santa Fe a unos 400 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

El episodio fue grabado por un testigo que lo presenció desde su coche y al viralizarse en las redes sociales, generó numerosas críticas al entrenador.

"Se manifestó arrepentido y me dijo que estaba totalmente de acuerdo con esos controles, que había tenido un mal momento... Se le aceptaron las disculpas”, dijo Censi a Radio Continental.

Sampaoli había asistido a la fiesta de la boda de su hija cerca de Casilda. Después de la celebración el entrenador se retiró en un automóvil en compañía de otras siete personas con destino al hotel donde se hospedaba.

El técnico y sus acompañantes fueron conminados a detenerse en un control de tráfico en el centro urbano.

Los inspectores de tráfico comprobaron que la mujer que conducía no estaba alcoholizada, pero al ver que el auto excedía el número de pasajeros permitidos ordenaron a sus ocupantes que bajaran y que siguieran caminando, lo que enfureció al entrenador.

En el video grabado por un automovilista que está situado más atrás en la fila de espera para el control se ve a Sampaoli fuera del automóvil, mientras es retirado a los gritos por sus acompañantes.

Chau sanhumoli #sampaoli que podes esperar del que se caga con las victimas de cromañon pic.twitter.com/WWIu2ZiQs9 — Adrián (@JRiquelmeeee) 26 de diciembre de 2017

El técnico le dijo a uno de los responsables del control: "Me haces caminar dos cuadras, bol.... Cobras 100 pesos (5.50 dólares) por mes".

"Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano....Pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”, sostuvo Sampaoli.

Censi dijo repudiar lo que pasó pero indicó que “hay que entender que la gente pueda enojarse por un operativo de tránsito”.

También aclaró que el entrenador “no intentó coimear (sobornar)” a ninguno de los oficiales del control. Usuarios de las redes sociales cuestionaron la “prepotencia” del técnico de la selección que logró su participación en el Mundial de Rusia de 2018 luego de una pobre actuación en las eliminatorias.