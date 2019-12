Sebastian Vettel: Un sueño manejar por Ferrari

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos (AP). —Sebastian Vettel tendrá la oportunidad de emular al ídolo de su infancia Michael Schumacher cuando maneje por Ferrari la próxima temporada, un cambio de escudería que deja en el limbo el futuro del piloto español Fernando Alonso cuando se vaya del equipo italiano.



Al confirmar una decisión que ya se sabía, Ferrari anunció el jueves que Alonso será reemplazado a partir de 2015 por el cuatro veces campeón mundial, quien firmó un contrato por tres años.



Alonso, de 33 años, había dicho esta temporada que su futuro estaba en otros lares, presuntamente McLaren, aunque el equipo británico no tomará una decisión hasta el próximo mes.



"Se hizo realidad el sueño de toda una vida. Cuando era niño, mi gran ídolo era Michael Schumacher en el bólido rojo, y ahora es un honor increíble finalmente poder manejar un Ferrari", comentó Vettel. "Estoy muy motivado para ayudar a este equipo a regresar a la cima".



Sentado al lado de Alonso el jueves en una conferencia de prensa, Vettel casi no pudo contener la emoción. "Creo que será algo especial, ni siquiera con la primera carrera, sino desde las pruebas de invierno. Creo que la experiencia de subir al vehículo será algo que recordaré toda la vida", agregó el alemán. "Me pareció que era el momento correcto. Llevaba casi toda mi vida con Red Bull".



Alonso, campeón mundial en 2005 y 2006 con Renault, expresó su frustración con Ferrari el año pasado tras el Gran Premio de Hungría, lo que provocó un regaño del equipo y las conjeturas de que se iría.



En cinco temporadas con Ferrari, el español fue subcampeón mundial en tres ocasiones, siempre detrás de Vettel, incluyendo en 2012 y 2013. Hace dos años terminó apenas a tres puntos del germano, aunque en el campeonato del año pasado el piloto de Red Bull lo superó por 155 unidades.



Incluso la posibilidad de firmar un nuevo contrato hasta 2019 no hizo cambiar de parecer a Alonso. "Me pareció que era el momento de encontrar nuevos proyectos y nueva motivación. Francamente, había tenido estas discusiones desde el año pasado", indicó Alonso. "Alrededor de verano, septiembre de este año, ya sabía que era el momento de irme".



Alonso, quien ganó 11 carreras con Ferrari y logró 44 podios, agradeció al equipo por no impedir su salida. "Pudieron haber dicho 'no', pero esta es una muestra de amor y respeto de este equipo", dijo Alonso. "A partir del lunes, seré un verdadero hincha de Ferrari".