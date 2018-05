Segunda jornada de entrenamiento, mucho trabajo físico

La selección de fútbol de Panamá tuvo este miércoles su segunda jornada de entrenamientos de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018, predominando el trabajo físico y el fútbol en espacio reducido en una calurosa mañana.

En el estadio Rommel Fernández de la capital istmeña, se entrenó a buen ritmo y jugadores como Ismael Díaz que viene de una etapa de recuperación tras una operación en la rodilla derecha, lo hizo de forma normal como el resto de sus compañeros.

Desde el primero, algunos medios internacionales están al tanto de las prácticas, entre ellos el cana l CC TV de China, que pudo conversar con la mayoría de los jugadores del equipo nacional.

Incluso estaban enseñándoles algunas palabras en chino, mientras los filmaban.

JUGADORES

Al final del entrenamiento los jugadores Abdiel Arroyo y Valentín Pimentel, conversaron con los medios de comunicación.

"De momento nuestra mentalidad está trazada en lo que hay que hacer para estar en el Mundial. Sabemos que es un batalla muy difícil por el grupo en el que quedamos, pero en esta vida todo es posible”, dijo Arroyo, quien milita en el Alajuelense de Costa Rica.

Fútbol en espacio reducido a dos toques en el entrenamiento de hoy. #TodosSomosPanamápic.twitter.com/Sgv4ppZpxE — FEPAFUT (@fepafut) 16 de mayo de 2018

Por su parte, Valentín Pimentel expresó que por estos días se ha trabajado fuerte en lo físico, un reacondicionamiento que se requiere durante esta semana, para en la próxima trabajar el partido contra Irlanda.

El jugador del Plaza Amador comentó sentirse bien físicamente para competir “ante cualquier situación que se me presente en la actualidad, he tenido un buen semestre en el que me he encontrado en mi capacidad y mi ritmo futbolístico".

Panamá, dirigida por Hernán Darío Gómez, tiene dos partidos de fogueo antes del Mundial de Rusia 2018.

El día 29 de mayo recibe la visita en el Rommel Fernández de Irlanda del Norte y el 6 de junio viaja a Europa para toparse con Noruega.

En la Copa del Mundo (14 de junio al 15 de julio), Panamá está en el grupo G, junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez.

El primer partido de la Sele será el 18 de junio ante Bélgica, luego el 24 choca contra el onceno inglés y cierra la fase de grupos el 24 frente a Túnez.

La representación nacional seguirá este jueves con sus entrenamientos en horas de la tarde, a partir de las 5:00 p.m.