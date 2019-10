La Sele abandona su cuartel general y emprende viaje a México

Terminada su preparación en su cuartel general en Bradenton, Florida, la selección de fútbol de Panamá ya está lista para viajar a la capital mexicana para encarar la parte final de su importante compromiso de este martes 15 ante México por la Liga de Naciones de Concacaf.

Los 24 jugadores y el cuerpo técnico que lidera el argentino Américo Tolo Gallego culminaron una semana de entrenamientos en las instalaciones de la IMG Academy tras arribar el pasado domingo 6 a tierras estadounidenses.

Gallego trabajó con el grupo al completo desde el pasado martes y la única duda por tema físico en el equipo es el lateral izquierdo Eric Davis, quien trabajó de forma diferenciada por una molestia muscular.

La selección #PanamáMayor ya en el autobús que la llevará desde Bradenton a Orlando, ciudad donde abordará el vuelo hacia #CDMX.@fepafut agradece al personal del Legacy Hotel at IMG así como a todos en la @IMGAcademy por sus atenciones. Thanks everyone! #TodosSomosPanamá. pic.twitter.com/sOYIaoXdXa