La selección de Panamá ya está completa

La selección de Panamá quedó completa: la noche del lunes y este martes comenzará a entrenar con todos los convocados para su partido del próximo 15 de octubre contra México, en el estadio Azteca, en la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aníbal Godoy, Alfredo Stephens, Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carraquilla fueron los últimos jugadores en arribar a la concentración del seleccionado nacional, el hotel Legacy Hotel de Bradenton en la de la IMG Academia.

La selección comenzó a completarse desde el domingo en el campamento donde elentrenador argentino Américo Gallego comenzará a planificar su trabajo para enfrentar a los mexicanos.

Resumen del segundo día de entrenamientos de #PanamáMayor en el @IMGAcademy de Bradenton con la mira puesta en la @CNationsLeague.

La mala noticia previo al partido el 15 de octubre fue la baja del Alberto Quintero por lesión en el Perú, con lo cual la selección perdió un jugador importante para el compromiso con México.

Resonancia magnética realizada a Alberto Quintero reveló que el jugador sufrió desgarre parcial en bíceps femoral de su pierna derecha. Quintero será baja en #PanamáMayor ante @miseleccionmx. El DT Américo Gallego anunció que no llamará reemplazo y se mantemdrá con 24 jugadores.

A diferencia de los dos primeros partidos con Bermudas, Gallego tendrá por más días a sus jugadores con lo que habrá un acercamiento personal y tiempo para una mejor preparación.

César Blackman, uno de los convocados por Gallego, dijo que "sabemos de lo que representa México. Es un rival difícil y muy complicado, tiene jugadores importantes de la liga local y otros en Europa con mucha jerarquía, pero los partidos hay que jugarlos. Somos 11 contra 11, y como todo equipo vamos a salir a ganar".

Declaraciones de César Blackman tras el segundo día de entrenamiento de #PanamáMayor en territorio estadounidense.

Andrés Andrade, otro joven de los convocados por Gallego, reconoció que recibió muy contento el llamado. "De verdad que no me lo esperaba, pero si me llegó esta oportunidad tengo que aprovecharla nuevamente. El fútbol da revanchas y vengo preparado física y mentalmente. Si me toca la oportunidad contra México, entraré a aportar mi granito de arena", afirmó.