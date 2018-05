Serena y Sharapova regresan con triunfo al Roland Garros

La estadounidense Serena Williams y la rusa María Sharapova, dos ex número uno del mundo y excampeonas del torneo, regresaron a la cita parisina con sendos triunfos este martes en la primera ronda.

Serena, número 451 del mundo, se impuso a la checa Krystina Pliskova (70) por 7-6 (7/4) y 6-4, mientras que Sharapova (30 del mundo) se deshizo de la holandesa Richel Hogenkamp (133º) por 6-1, 4-6 y 6-3.

La estadounidense ganadora de 23 títulos del Grand Slam (tres de ellos en París, en 2002, 2013 y 2015), disputaba su primer partido desde hace más de dos meses, cuando había sido derrotada en su primer encuentro en el torneo de Miami.

De regreso al circuito WTA en marzo en Indian Wells, después de haber sido madre por primera vez en septiembre, la pequeña de las hermanas Williams, de 36 años, apenas había jugado este año cuatro partidos (2 victorias, 2 derrotas).

Sharapova, campeona de Roland Garros en 2012 y 2014, no pisaba el torneo desde 2015: en 2016 estaba suspendida por dopaje y en 2017 los organizaciones no le dieron una invitación para el cuadro principal y renunció por lesión a participar en las clasificaciones.

Win first match back at @RolandGarros ✅@MariaSharapova advances to R2. #RG18pic.twitter.com/3yyncPU5pc