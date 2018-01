Sergio García se estrena en 2018 ganando el Abierto de Singapur

El español Sergio García, ganador del Masters, se estrenó en 2018 con una victoria este domingo en el Abierto de Singapur, que estuvo marcado por la lluvia.

A pesar de las continuas interrupciones por el agua, Sergio García dominó con claridad, venciendo con cinco golpes de ventaja sobre el japonés Satoshi Kodaira y el sudafricano Shaun Norris.

Couldn’t ask for a better start of the year than winning the #SingOpen2018 with the new @CallawayGolf equipment!! Excited for what comes next! pic.twitter.com/kYLiCdihYc