Sevilla se duerme en el final y complica sus aspiraciones

MADRID/VALLADOLID, España. (DPA).- El Sevilla dejó escapar este domingo dos puntos en la liga española de fútbol al empatar por 2-2 contra el Valladolid después de haber cosechado una ventaja de dos goles hasta los 10 minutos finales.

El equipo dirigido por Unai Emery llegó a los 81 minutos con una ventaja de dos tantos, dos arrestos de calidad del rival le dejaron con las manos casi vacías en la novena jornada del campeonato.

Los andaluces no pudieron alcanzar su tercera victoria en los últimos cuatro encuentros, pese a que mantienen una racha invicta en el mismo período.

El Sevilla, que el jueves chocará con el Slovan Liberec en la Liga Europa, naufraga en la mitad de la tabla a cuatro puntos de la zona de clasificación a las copas.

El Valladolid, por su parte, recibió el punto con buenos ojos pese a que acumula cinco partidos al hilo sin ganar y comparte el decimoctavo lugar de la tabla con el Osasuna.

El colombiano Carlos Bacca (2 minutos) y Alberto Moreno (31') anotaron los dos goles de un Sevilla que parecía encaminarse hacia el triunfo, hasta que el Valladolid devolvió la paridad al duelo in extremis con los goles de Manucho (81') y Patrick Ebert, de tiro libre (84').

OTROS RESULTADOS

Antes, el Getafe ganó por 2-0 al Granada y se consolidó en los puestos europeos.

El equipo dirigido por Luis García Plaza consiguió su cuarta victoria al hilo y quinta en los últimos seis encuentros y se consolidó en el quinto lugar de la tabla.

Así, los madrileños se ubicaron apenas un punto por debajo del Villarreal, hasta el momento último clasificado para la Liga de Campeones, que chocará mañana ante el Athletic de Bilbao.

El Getafe logró destrabar la paridad gracias a la expulsión de Pape Diakhaté, quien abandonó el partido recién a los 30 minutos por doble amonestación.

“El partido fue igualado hasta la expulsión. A partir de ahí, el partido fue nuestro. Había que tener paciencia. Estoy muy contento por los jugadores. Ahora toca disfrutar y tener humildad”, aseguró García Plaza.

Un gol en contra del colombiano Jeison Murillo (47 minutos) y otro tanto de Pedro León (55') les permitieron a los visitantes alzarse con los tres puntos.

En otro duelo, el Elche ganó por 2-1 al Betis y mantuvo su sintonía triunfal en la liga. El equipo de Alicante se hizo fuerte como visitante y enlazó su tercera victoria al hilo, suficiente como para escalar a la mitad de la tabla de posiciones.

Los conducidos por Fran Escribá disputaron la mitad del partido en inferioridad numérica, debido a la expulsión de Domingo Cisma, y aún así se quedaron con su segunda victoria fuera de casa en la temporada.

El Betis, en cambio, perdió tres de sus últimos cuatro encuentros y se ubica apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

“En la jornada nueve no se puede tirar la toalla y pensar que todo va a ser una mierda. No me gusta el pesimismo que hay en el entorno”, dijo Pepe Mel, técnico del equipo local.

Manu Del Moral (29 minutos) y Fidel anotaron los goles del equipo ganador, mientras que Jorge Molina estableció el descuento para los andaluces, poco antes del descanso (41').

En otro encuentro, el Rayo Vallecano derrotó por 1-0 al Almería y se alejó de los puestos de descenso.