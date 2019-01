Sharapova elimina a la campeona Wozniacki en el Abierto de Australia

La rusa María Sharapova, ex número uno del mundo y hoy en la posición 30, venció este viernes a la danesa y número tres en el ranking mundial, Caroline Wozniacki por 6-4, 4-6, 6-3 en la tercera ronda del Abierto de Australia que se celebra en Melbourne.

Sharapova, de 31 años, obtuvo su primera victoria en casi año y medio ante una jugadora que figura entre las cinco mejores del mundo.

Su triunfo anterior fue en agosto de 2017, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, contra la rumana Simona Halep, que luego ocupó el primer y segundo puesto entre las mejores tenistas.

Con esta eliminación temprana, Wozniacki, que sufre de artritis reumatoide, podría salir del ranking de las top 10 al final del torneo.

"Sabía que iba a tener un partido muy difícil, ya que ella es la defensora de este título", dijo Sharapova, después de sorprender a Wozniacki.

"No he jugado muchos partidos en el último año, especialmente contra las mejores jugadoras. Es para estos partidos para los que me entreno, por lo que es realmente gratificante ganar", apuntó la tenista rusa.