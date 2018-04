Sharapova pierde con García en la primera ronda de Stuttgart

La rusa María Sharapova, ex número uno mundial y tres veces ganadora en el torneo, quedó eliminada este martes en la primera ronda de Stuttgart, al perder 3-6, 7-6 (8/6) y 6-4 ante la francesa Caroline García.

Sharapova, 41 del ranking WTA, plantó batalla ante la número siete del mundo, pero finalmente no pudo superar el primer obstáculo.

"No es el resultado que esperaba, pero hay muchas cosas para extraer de este partido. No había disputado un torneo desde hace unas semanas, pero fui bastante sólida. Físicamente me sentí fuerte", estimó Sharapova, que precisamente fue en Sttutgart donde la rusa volvió a la competición hace un año, luego de 15 meses sancionada por incumplir el reglamento antidopaje.

Caroline García, que no jugó con Francia el fin de semana en las semifinales perdidas por su país ante Estados Unidos en la Copa Federación, tendrá como siguiente rival a la adolescente ucraniana Marta Kostyuk, de 15 años y procedente de las rondas de calificación. Kostyuk se impuso también este martes a la alemana Antonia Lottner (6-4, 6-1).

Por su parte, la checa Karolina Pliskova, número seis del mundo, se clasificó a la segunda ronda con tranquilidad, con un doble 6-2 frente a la holandesa Kiki Bertens.

El torneo WTA de Stuttgart se disputa sobre tierra batida y reparte cerca de 816 mil dólares en premios.