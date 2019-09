Shelly Ann Fraser-Pryce se confirma como la reina de la velocidad

La jamaicana Shelly Ann Fraser-Pryce confirmó su regreso a lo grande a la primera línea del atletismo tras su maternidad al ganar los 100 metros, este domingo en Doha, firmando así su cuarto título mundial en la distancia reina de la velocidad.

A sus 32 años, Fraser-Pryce (10.71) pudo sumar un octavo oro mundial y una décima medalla en su total en esta competición, que celebró luego en la pista con su hijo Zyon, de dos años de edad.

"Estoy muy feliz, con 32 años y después de haber tenido a mi hijo, poder ser campeona del mundo de nuevo", celebró Fraser-Pryce en declaraciones a la BBC, sosteniendo a su pequeño en brazos mientras hablaba. "Mi fuerza ha sido Zyon, mi familia, mi marido. No me dejan que tenga dudas", sonrió.

La plata fue para la británica Dina Asher-Smith (10.83) y el bronce para la marfileña Marie-Josée Ta Lou (10.90).

She takes GOLD in the Women's 100m with a world leading time of 10.71 🇯🇲🇯🇲🇯🇲 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/yslfKepmp0

Fraser-Pryce, que es además dos veces campeona olímpica en la línea recta (Pekín-2008 y Londres-2012), confirmó así los pronósticos y vuelve a ser la reina de la velocidad, un día después de que el estadounidense Christian Coleman ganara la prueba masculina de los 100 metros.

Antes de este éxito, había logrado ganar la línea recta en los Mundiales de Berlín-2009, Moscú-2013 y Pekín-2015. No había estado en Londres-2017 por el nacimiento de su hijo en ese mismo mes de agosto. El tiempo de 10.71 que le sirvió para ganar es también el mejor logrado en esta temporada de 2019.

La vigente campeona olímpica de la distancia, la también jamaicana Elaine Thompson, fue cuarta (10.93).

Salto triple

Si Fraser-Pryce se coronó cuatro veces campeona en los 100 metros, el estadounidense Christian Taylor hizo lo propio en el triple salto.

Taylor tuvo una mejor distancia de 17,92 metros, lograda en su quinto intento. La plata fue para su compatriota Will Claye (17,74 m) y el bronce para el burkinés Hugues Fabrice Zango (17,66 m).

El duelo entre Taylor y Claye era uno de los estelares de este Mundial.

Taylor, neoyorquino de 29 años, prolonga así su reinado en el triple salto, donde lleva casi una década siendo el dominador casi absoluto.

Además de los dos últimos oros olímpicos (Londres-2012 y Rio-2016), sus tres títulos mundiales anteriores se dieron en Daegu-2011, Pekín-2015 y Londres-2017.

Pedro Pablo Pichardo, subcampeón mundial con Cuba en 2013 y 2015, se quedó en 17,62 metros, en cuarto lugar, en la edición en la que se estrenaba con Portugal en una gran competición.

Relevos

Otro nombre del día en Doha-2019 fue el de la estadounidense Allyson Felix, la atleta más laureada y con más medallas de la historia de los Mundiales, que logró su duodécima medalla de oro y la decimoséptima de su cuenta total, con la victoria de su país en el relevo 4x400 metros mixto, una nueva prueba en el programa de la competición.

Felix, de 33 años y también de regreso a la élite tras haber sido madre, se impuso en compañía de Wilbert London, Courtney Okolo y Michael Cherry (3 minutos, 9 segundos, 34 centésimas), por delante de Jamaica (3:11.78) y de Baréin (3:11.82), plata y bronce respectivamente.

Deja vu anyone? Team USA 🇺🇸 take GOLD in the 4x400m Mixed Relay, breaking the world record they set just yesterday with a 3:09.34. Not a bad day at the office guys 👔💼 #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/gNKJ86xtV7