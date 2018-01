Sindicato y MLB, sin acuerdo; vea los cambios para agilizar los partidos

El sindicato de peloteros rechazó la propuesta de las Grandes Ligas para instalar relojes que limiten a 20 segundos el tiempo que un lanzador puede demorar entre un lanzamiento y otro, informó una persona cercana a la decisión.

De igual modo, el gremio de jugadores rechazó la imposición de límites al número de visitas al montículo, adelantó la fuente, que habló el jueves con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque no había autorización para hacer comentarios sobre el tema.

El rechazo obligaría a la oficina de las Grandes Ligas a imponer de forma unilateral los dos cambios que propuso con el fin de reducir la duración de los juegos.

Tony Clark y Matt Nussbam, quienes se desempeñan respectivamente como líder y director jurídico del sindicato, notificaron este jueves a las Grandes Ligas sobre la decisión, durante una llamada telefónica con el subcomisionado Dan Halem, indicó la persona enterada de la situación.

La oficina del comisionado (liderada por Rob Manfred), tiene el derecho de implementar los cambios a las reglas, propuestos hace un año. Bajo los términos del contrato colectivo, las Grandes Ligas pueden reformar reglas del juego por cuenta propia si notifican sobre la decisión al sindicato con una temporada de anticipación.

Pero la oficina de las mayores no tomaría decisión alguna antes de la próxima reunión entre los dueños de los equipos, que se realizará el 30 de enero y 1 de febrero en Beverly Hills, California.

Los juegos de pretemporada comienzan el 23 de febrero y la campaña regular se inaugura el 29 de marzo.

La cadena Fox fue el primer medio que informó sobre la decisión del sindicato.

DURACIÓN DE PARTIDOS

Los encuentros de nueve innings promediaron una duración de tres horas y cinco minutos durante la temporada regular, y de 3:29 en los playoffs.

Ello ha causado preocupaciones a los dueños y ejecutivos de los clubes, en una época en que el béisbol compite con deportes y espectáculos que resultarían más atractivos para los espectadores, en parte porque no duran tanto.

Las Grandes Ligas y los peloteros han discutido el asunto desde mediados del año pasado. El sindicato notificó el jueves que no hubo consenso entre sus miembros para hacer las modificaciones.

En noviembre, tras una reunión entre los dueños de los clubes, el comisionado Rob Manfred prometió hacer los cambios.

"La vía que yo prefiero es la de un acuerdo negociado con los jugadores, pero si no lo logramos, vamos a cambiar las reglas en 2018, de un modo u otro”, advirtió entonces.

LOS CAMBIOS

Se instalarían relojes que marcarían una cuenta regresiva de 30 segundos para que los bateadores lleguen al plato y otra de 20 segundos para que se realice el pitcheo, de acuerdo con detalles obtenidos por la AP.

Un jugador tendría que estar en la caja de bateo cuando resten al menos cinco segundos en el reloj, que se pondría en marcha cuando el pitcher tenga la pelota en el montículo.

Habría una excepción para el primer lanzamiento de un turno , pues el tiempo comenzaría a correr desde que concluya la jugada anterior.

Si un lanzador se para sobre la goma o si amaga con lanzar hacia una base, el reloj volverá a correr desde el comienzo.

Un umpire realizará una advertencia a un lanzador o a un bateador cuando se incurra en la primera infracción. Si ese mismo jugador reincide, ello derivará en que se marque una bola al pitcher o un strike al toletero.

Además, un equipo podrá realizar solo una visita al montículo por cada lanzador y en cada inning, ya sea por parte del mánager, el coach u otro jugador. Una segunda visita obligará a que se sustituya al lanzador.

Durante las negociaciones, las Grandes Ligas ofrecieron implementar el reloj este año solo cuando no había corredores en las bases. Con hombres a bordo se implementaría hasta 2018, de acuerdo con esa propuesta, dijo la fuente.

Clark no respondió a un correo electrónico que solicitaba sus comentarios.